Глава МВД Украины раскрыл схему подкупа украинских избирателей

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в эфире ICTV, как устроена схема подкупа украинских избирателей.

По его словам, для подкупа избирателей нанимается один из «штабов провластного кандидата», после чего агигаторы выбирают «сто человек, как правило, самых бедных», идут к ним и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата. После этого, сказал Аваков, руководителей райсовета просят выделить тысячу гривен согласившимся поддержать кандидата.

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«И этим людям выплачивают по тысяче гривен», — заверил Аваков.

По его словам, подобные случаи были зафиксированы в Киеве, Одессе, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что больше всего дел возбуждено по подкупу украинцев в пользу Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.