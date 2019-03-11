Опрос: только 38% американцев готовы проголосовать за Трампа в 2020 году

В США Университет Монмута провел опрос, чтобы выяснить, кто готов проголосовать за нынешнего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Insider NJ.

Согласно полученным результатам, за Трампа готовы отдать голоса 38% американцев, в то время как 57% респондентов считают, что его должен сменить другой политик. Также в ходе исследования были опрошены жители 300 округов, которые обеспечили победу Трампа три года назад. Среди них только 33% готова поддержать его снова.

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«У Трампа есть сторонники, однако неясно, сможет ли он рассчитывать на колеблющихся избирателей, которые в конечном счете обеспечили ему победу на выборах 2016 года», - заявил руководитель исследовательской службы университета Патрик Мюррей.

Ранее большинство американцев выступают против импичмента Трампа.