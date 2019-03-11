Больше всего дел возбуждено по подкупу украинцев в пользу Тимошенко и Порошенко

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На Украине начальник главного следственного управления национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал о статистике по открытию уголовных дел из-за подкупа избирателей перед предстоящими президентскими выборами в стране. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, больше всего дел было отрыто в связи с попытками склонить украинцев голосовать за кандидатов Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. Речь идет об открытии 21 и 16 дел соответственно.

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«…2 в пользу кандидата Таруты и по одному в пользу кандидатов Ляшко, Садового, Зеленского и Шевченко», — добавил Цуцкиридзе.

Ранее FT предсказала неожиданный исход президентских выборов на Украине.