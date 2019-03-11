Прослушку Тимошенко и Коломойского опубликовали украинские СМИ

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Опубликована запись телефонного разговора двух людей с голосами похожими на голоса лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского, передает «Страна.ua».

Запись датирована февралем 2019 года .

На записи «голос Тимошенко» поздравляет собеседника с днем рождения.

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«Привет, именинник! Поздравляю тебя с днем ​​рождения! Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах», - говорит женский голос, очень похожий на Тимошенко.

Также женский голос желает имениннику, чтобы его «оставили в покое».

Мужской голос, похожий на Коломойского поблагодарил даму, но тут же добавил: «мы же пока цели не достигнем — не успокоимся».

Отмечается, что 13 февраля Коломойскому исполнилось 56 лет.