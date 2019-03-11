В Госдуме сравнили Трампа с Гитлером

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов сравнил действия администрации американского лидера Дональда Трампа с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, передает ТАСС.

Отмечается, что Шаманов некоторые примеры сходства политики Трампа и Гитлера. Во-первых, по его словам, в настоящее время обстановка в мире сопоставима с 1935 годом.

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«Через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39-м году началась Вторая мировая война», — добавил Шаманов.

Также Шаманов заявил, что почти не осталось грани между войной и миром, а «заокеанские партнеры» только и делают, что стремятся показать свою силу.

Ранее американская актриса Джейн Фонда сравнила Трампа с Гитлером.