FT предсказала неожиданный исход президентских выборов на Украине

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Президентские выборы на Украине, которые пройдут в марте, могут свести на нет все достигнутые с 2014 года результаты, такие как снижение повсеместной коррупции и ситуация в экономике, пишет в газете Financial Times обозреватель Ник Батлер.

Кроме того, исход выборов может привести к неожиданным изменениям на европейском газовом рынке, отмечает обозреватель. В частности, после завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2» ожидается, что другие проходящие через Украину газопроводы в Европу будут перекрыты, в результате чего Киев потеряет транзитные сборы в размере около $3 млрд в год.

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Однако при новом президенте, например, в случае победы экс-премьера Юлии Тимошенко, Москва могла бы сохранить существующие газопроводы на Украине, а также дополнительно наращивать объемы по «Северному потоку — 2». Это помогло бы ей выполнить данные предвыборные обязательства по снижению цен на газ в стране, отмечает Батлер.

Между тем, отсутствие активной поддержки президента Украины Петра Порошенко cо стороны Запада, несмотря на его достижение в течение последних четырех лет, говорит о том, что победа экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «будет принята» как в США, так и в Европе, поясняет колумнист.

В Вашингтоне украинским вопросом мало обеспокоены: ни американский лидер Дональд Трамп, ни госсекретарь США Майк Помпео не встречались с Порошенко перед выборами. Однако отсутствие обеспокоенности Запада повышает шансы на возвращение Украины в российскую сферу влияния, говорится в материале.

По результатам последних опубликованных опросов общественного мнения Порошенко и Тимошенко уступают Владимиру Зеленскому. Однако популярность последнего больше вызвана его «новым лицом», а не его политическими идеями и решениями, считает автор.