Депутат Рады рассказал, куда может сбежать Порошенко
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию, если проиграет на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко», — сказал Лещенко.
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По его словам, у Порошенко есть недвижимость в Испании и «бизнес-партнер» в Молдавии.
Он также добавил, что Порошенко «заслуживает наказания» за коррупцию.
Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что Порошенко готовится совершить побег с территории страны.