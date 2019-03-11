Депутат Рады рассказал, куда может сбежать Порошенко

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Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию, если проиграет на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко», — сказал Лещенко.

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По его словам, у Порошенко есть недвижимость в Испании и «бизнес-партнер» в Молдавии.

Он также добавил, что Порошенко «заслуживает наказания» за коррупцию.

Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что Порошенко готовится совершить побег с территории страны.