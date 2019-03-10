Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что намерен попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения на территории страны, передает ТАСС.
Такое решение он принял из-за отсутствия электроэнергии в большей части страны.
«Завтра я попрошу Национальную ассамблею санкционировать введение режима ЧП по всей стране. Мы не можем оставить наших людей без поддержки», — сказал он.
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Оппозиционер пояснил, что введение режима ЧП позволит «запросить международную помощь, чтобы справиться с этой ситуацией».
Ранее СМИ сообщили о начале новой волны блэкаута в Венесуэле.