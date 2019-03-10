Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП

Сторонники оппозиционного лидера Хуан Гуайдо Reuters

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что намерен попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения на территории страны, передает ТАСС.

Такое решение он принял из-за отсутствия электроэнергии в большей части страны.

«Завтра я попрошу Национальную ассамблею санкционировать введение режима ЧП по всей стране. Мы не можем оставить наших людей без поддержки», — сказал он.

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Оппозиционер пояснил, что введение режима ЧП позволит «запросить международную помощь, чтобы справиться с этой ситуацией».

Ранее СМИ сообщили о начале новой волны блэкаута в Венесуэле.