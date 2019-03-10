Сталина обвинили в «возрождении» Гитлера
Британский историк и журналист Гай Уолтерс заявил, что СССР инспирировал слухи о том, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер якобы выжил. Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, после окончания Второй мировой войны лидер СССР Иосиф Сталин был заинтересован в дальнейшем расколе западных стран и поэтому сеял слухи, что нацистского лидера укрывали то американцы, то британцы.
В качестве доказательств Уолтерс указал на большое количество новостей в прессе того времени на тему того, что фюрер не покончил с собой, а бежал из Берлина.
Однако британский историк указал, что рассекреченные западные материалы опровергают предположения о возможном побеге нацистского лидера.
Уолтерс добавил, что сожженные останки тел Гитлера и его жены Евы Браун попали к советским военным. На протяжении многих лет страны Запада не могли ознакомиться с фрагментами останков фюрера. Однако в 2017 году ФСБ предоставила доступ французским ученым, которые подтвердили общепринятую версию о самоубийстве Гитлера в Берлине.
Ранее сообщалось, что историк указал на неувязки в «карте сокровищ Гитлера».