Дело возбуждено после беспорядков на митинге Порошенко

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Национальная полиция Украины сообщила о возбуждении уголовного дела против украинских националистов, устроивших столкновения с полицией в Черкассах на предвыборном митинге президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится на странице ведомства в фейсбуке.

Как отмечается, уголовное производство открыто по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины.

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По информации ведомства, при столкновениях у администрации Порошенко 9 марта пострадали 15 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что националисты атаковали Порошенко и обратили его в бегство.