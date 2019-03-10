Протестующие заблокировали здание гостелевидения Сербии
Несколько тысяч человек окружили здание государственного телевидения в центре Белграда в ходе антиправительственных протестов. Об этом сообщает Associated Press.
По имеющимся данным, участники акции протеста около часа криками и свистом выражали недовольство необъективным освещением событий в эфире сербского гостелевидения.
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Антиправительственные демонстрации в Сербии продолжаются с декабря прошлого года, протестующие выражают недовольство действующим президентом страны Александром Вучичем и требуют расширения демократических прав и свобод в стране.
Ранее сообщалось, что протестующие потребовали отставки Вучича.