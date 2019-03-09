Посольство разочаровано отказом британской газеты извиниться перед российским послом

Посольство России в Лондоне разочаровано отказом редакции газеты Mail on Sunday принести официальные извинения послу Александру Яковенко за публикацию ложной информации о нем, передает РИА «Новости».

«Восьмого марта посольство получило письмо редактора газеты Mail on Sunday в ответ на требование дипмиссии принести публичные извинения... В письме говорится, что редакция газеты не считает уместным извиняться за свой материал, в котором проводилась мысль, что посол Яковенко в 1986 году якобы был выслан из США за «шпионскую деятельность». Мол, достаточно опубликованного в газете опровержения», — сообщил представитель дипмиссии.

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Он отметил, что в посольстве разочарованы такой реакцией издания, хотя и не удивлены ей.

Ранее посольство России в Великобритании заявило о беспрецедентной клеветнической атаке на посла Александра Яковенко накануне годовщины инцидента в Солсбери.