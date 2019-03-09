Назвавшая «шпионом» посла России британская газета не стала извиняться

Редакторы британской газеты Mail On Sunday не сочли нужным извиняться перед послом России в Британии Александром Яковенко, которого ранее в этом СМИ обвинили в шпионской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, распространенное российским посольством.

В посольстве заявили, что представители газеты не сочли нужным извиняться перед Яковенко, посчитав достаточным опубликованное опровержение. В российской дипмиссии напомнили, что в Mail On Sunday была опубликована информация о том, что Яковенко якобы выслали в 1986 году из США за «шпионскую деятельность».

Ранее сообщалось, что Яковенко требовал от газеты извинений.