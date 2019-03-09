Националисты атаковали Порошенко и обратили его в бегство

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В Черкассах представители ультраправой политической партии «Национальный корпус» попытались прорваться на предвыборный митинг президента страны Петра Порошенко, из-за чего ему пришлось его покинуть. Об этом сообщает сайт mk.ru.

По данным издания, митингующие требовали разобраться в хищениях в оборонно-промышленном комплексе страны — ранее украинские СМИ сообщали, что окружение Порошенко якобы причастно к хищениям.

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Отмечается, что националисты начали прорываться к сцене, где проходил митинг. Когда они приблизились достаточно близко и начали распылять газ, Порошенко в окружении охраны сел в автомобиль и уехал.

Ранее сообщалось, что полицейские пострадали при столкновениях у администрации Порошенко.