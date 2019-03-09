В Госдуме потребовали объяснений от США из-за мины у американца в Шереметьево

В Госдуме потребовали объяснений от США в связи с обнаружением мины у американского дипломата в аэропорту Шереметьево, передает ФАН.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил, что данный инцидент требует расследования и проверки.

«Мина не могла просто так случайно оказаться в багаже дипломата; тем более он не мог не знать, что подобный груз представляет опасность для многих людей», — говорится в сообщении.

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Он также выразил надежду, что представители США дадут удовлетворительные ответы на вопросы «откуда эта мина взялась, вследствие чего оказалась в багаже, какую цель имели те, кто затеял эту провокацию».

Ранее в МИД России заявили, что в багаже у сотрудника американского посольства в аэропорту Шереметьево была обнаружена минометная мина.