В Госдуме потребовали объяснений от США из-за мины у американца в Шереметьево
В Госдуме потребовали объяснений от США в связи с обнаружением мины у американского дипломата в аэропорту Шереметьево, передает ФАН.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил, что данный инцидент требует расследования и проверки.
«Мина не могла просто так случайно оказаться в багаже дипломата; тем более он не мог не знать, что подобный груз представляет опасность для многих людей», — говорится в сообщении.
Он также выразил надежду, что представители США дадут удовлетворительные ответы на вопросы «откуда эта мина взялась, вследствие чего оказалась в багаже, какую цель имели те, кто затеял эту провокацию».
Ранее в МИД России заявили, что в багаже у сотрудника американского посольства в аэропорту Шереметьево была обнаружена минометная мина.