Bloomberg: США и ЕС собрались противостоять «российскому влиянию» на Балканах

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Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) координируют свою политику относительно Западных Балкан, чтобы не допустить «вмешательства» России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа Мэтью Палмера.

Палмер подчеркнул, что США и партнеры хотят, чтобы на Балканах был «порядок».

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«Москва считает, что ее интересам в регионе будет отвечать такая ситуация, когда [балканским странам] придется страдать от разброда, недоверия, трений и хаоса», — сказал Палмер.

По его словам, Россия пытается «помешать» выполнению договоренностей между Грецией и Северной Македонией, а также способствует «сепаратистским» настроениям боснийских сербов.

Ранее СМИ сообщали, что США откроют сеть зарубежных центров по борьбе с «влиянием России».