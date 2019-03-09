В Совфеде возмутились словами Порошенко об «освобожденной» культуре Украины

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов выразил мнение, что президент Украины Петр Порошенко якобы «разрушил культурные традиции» страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Порошенко заявил, что страна смогла освободиться от «культурной оккупации», а украинский язык занял «подобающее место» в обществе.

Морозов заявил, что слова Порошенко являются «кощунством», так как на Украине якобы «разрушены культурные традиции», а украинское «двуязычие» является «природным символом» страны. Член Совфеда добавил, что новая культурная политика Украины является видом «духовной оккупации».