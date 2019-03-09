«Провокационным рейдом» назвала Захарова попытку провоза мины сотрудником посольства США

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила мнение, что США пытаются проверить «надежность обеспечения безопасности России». Комментарий у Захаровой взяло ФАН.

По мнению Захаровой, США «регулярно» проводят «провокационный рейды» своих кораблей и самолетов у границ России.

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Захарова заявила, что сотрудник посольства США, который попытался провезти мину, имеет «непосредственное отношение» к вооруженным силам Соединенных Штатов. Он отметила, что он предпринял «провокацию» в отношении «российского транспортного объекта».

Ранее в МИД России заявили, что в багаже у сотрудника американского посольства в аэропорту Шереметьево была обнаружена минометная мина.