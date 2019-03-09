Мадуро пообещал ответить на каждый акт агрессии США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/347/12170347/RTX6KZ80-pic905-895x505-81540.jpg">

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что на каждое агрессивное действие с американской стороны последует «убедительный» ответ, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в США недооценивают решительность венесуэльцев.

«Я уверяю, что каждая попытка агрессии встретит убедительный ответ патриотов, которые любят и храбро защищают нашу родину», — добавил Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский империализм объявил энергетическую войну республике.