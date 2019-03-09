«Неприлично»: в Госдуме ответили на слова Порошенко о «культурной оккупации»

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников ответил на слова украинского лидера Петра Порошенко, заявившего о том, что Украина освободилась от «культурной оккупации», передает RT.

Калашников отметил, что Украина в отношении русского языка «встряхнула общество и начались волнения», поэтому не стоит гордиться «культурной оккупацией».

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«[Этим] гордиться совершенно неприлично. Но Порошенко делает это в предвыборной риторике для того, чтобы приписать себе сомнительные достижения, включая предоставление томоса и ликвидацию русского языка», — добавил Калашников.

Ранее Порошенко заявил, что страна смогла освободиться от «культурной оккупации», а украинский язык занял «подобающее место» в обществе