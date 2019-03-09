Порошенко: Украина освободилась от «культурной оккупации»

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что страна смогла освободиться от «культурной оккупации», а украинский язык занял «подобающее место» в обществе, передает РИА «Новости».

По словам президента, за последние пять лет Украина получила надежные позиции «в пространстве» и укрепила язык, «не нарушая прав носителей других языков».

Реклама

«Украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас», — отметил Порошенко.

Ранее Порошенко признался, что большую часть жизни не говорил по-украински. Он также подтвердил, что владеет еще пятью языками.