В Госдуме отреагировали на заявление минобороны Чехии о «российской угрозе» для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин ответил главе Минобороны Чехии Лубомиру Метнару, который поставил Россию в число главных угроз НАТО, передает ФАН.

Шерин считает, что Чехия завела разговор о якобы «российской угрозе», чтобы напомнить о себе, что «на свете есть такое государство, как Чехия».

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«Без обид, но Чехия — это далеко не основной игрок как в блоке НАТО, так и в мировой политике... Кто кому является «угрозой», решать будет явно не Чехия», — подчеркнул Шерин.

По его мнению, чешская сторона будет делать все, что ей скажут или напишут. Также Шерин напомнил, как Чехия поддерживала Германию в борьбе против Советского Союза.

«Как говорится, чья бы корова мычала, а чешское министерство обороны бы помолчало», — воскликнул Шерин.

Ранее Метнар поставил Россию в один ряд с терроризмом и киберугрозами.