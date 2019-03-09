В Совфеде рассказали, чем обернется атака на энергосистему Венесуэлы

Член комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич заявил, что отключение энергии в Венесуэле может означать то, что в США готовятся к прямому военному вторжению в страну, передает ФАН.

По его мнению, в отключении электроэнергии в Венесуэле виновата американская сторона.

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«США уже не стесняются и не маскируются... Какой-то авантюрист объявляет себя «президентом» (лидер оппозиции Хуан Гуайдо. — «Газета.Ru) — и его тут же, как по команде, поддерживают ведущие страны Запада», — добавил Клинцевич.

Он добавил, что американцы только делают вид, что хотят «защитить демократию». Их цель — установить марионеточную власть, чтобы безнаказанно грабить ресурсы Венесуэлы.

По словам Клинцевича, все указывает на «явную подготовку США» к «интервенции». Во-первых, авария произошло, когда президента Венесуэлы попытались свергнуть. Во-вторых, «они нарушили энергосистему Венесуэлы при помощи кибератаки».

«Прогнозирую: сейчас начнется эксплуатация темы якобы погибших из-за сбоя электроэнергии, а дальше США начнут активно помогать «мирным протестующим». Мы это проходили — и в Ливии, и в Ираке, и в других странах. Все это США давно опробовано», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее Венесуэла решила пожаловаться на США верховному комиссару ООН.