Украинский экс-министр: Порошенко готовится бежать из страны
На Украине экс-министр экономики Владимир Лановой заявил, что нынешний глава государства Петр Порошенко готовится совершить побег с территории страны. Об этом сообщает «Главред».
По мнению бывшего министра, нынешний президент «затягивает войну» ради получения доходов, а за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый. Лановой также упоминает о том, что Порошенко хочет продать завод «Ленинская кузница».
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«…это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — написал Лановой.
Ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала своих сторонников взять с собой на избирательные участки три пары очков, чтобы увидеть ее фамилию в бюллетене.