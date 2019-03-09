Украинский экс-министр: Порошенко готовится бежать из страны

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На Украине экс-министр экономики Владимир Лановой заявил, что нынешний глава государства Петр Порошенко готовится совершить побег с территории страны. Об этом сообщает «Главред».

По мнению бывшего министра, нынешний президент «затягивает войну» ради получения доходов, а за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый. Лановой также упоминает о том, что Порошенко хочет продать завод «Ленинская кузница».

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«…это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — написал Лановой.

Ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала своих сторонников взять с собой на избирательные участки три пары очков, чтобы увидеть ее фамилию в бюллетене.