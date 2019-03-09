NYT: директор Белого дома по коммуникациям ушел с поста

Директор Белого дома по вопросам коммуникаций Билл Шайн решил уйти в отставку. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, для многих известие о его отставке стало неожиданностью.

Уточняется, что Шайн ушел с поста для того, чтобы посвятить себя подготовке действующего главы государства Дональда Трампа к участию в следующих президентских выборах.

Ранее сообщалось, что число желающих устроиться в Госдеп при Трампе упало до минимума 2008 года.