В ходе массовых протестов в Алжире задержали 195 человек

Во время массовой акции протеста в Алжире задержали 195 человек, передает Reuters.

Как отмечается, среди причин ареста местные правоохранители, в частности, называли грабежи.

В агентстве уточнили, что в пятницу, 8 февраля, жители вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с политикой действующего президента Абдельазиза Бутефлики, который находится на своем посту на протяжении 20 лет.

Ранее сообщалось, что оппозиция Алжира потребовала отставки президента.