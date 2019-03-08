В Венесуэле объявили выходной из-за отключения электроэнергии

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны решили объявить 8 марта выходным днем из-за отключения электричества в большинстве штатов. Об этом она рассказала Telesur.

Родригес отметила, что венесуэльский президент Николас Мадуро дал всем выходной и отменил занятия в образовательных учреждениях. По ее словам, все люди будут помогать в работах по восстановлению электричества.

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Выходной будет длиться только один день, добавила вице-президент страны.

Ранее Мадуро заявлял, что «американские империалисты» объявили Венесуэле «энергетическую войну».

Также венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что нынешнее отключение света в стране является рекордным по своей продолжительности.