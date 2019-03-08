Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа

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Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает NBC News.

Во время судебного заседания Манафорт заявил, что сказать, что он во время процесса был «унижен» было бы «грубым преуменьшением», передает Reuters. Также он попросил судью о «сострадании».

Ранее сообщалось, что глава «российского дела» Роберт Мюллер запросил 22 года заключения для Манафорта.