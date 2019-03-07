Словакия вызвала российского посла

Российский посол в Братиславе Алексей Федотов сообщил, что его вызвали в МИД Словакии, передает ТАСС.

Он пояснил, что ему вручили ответную ноту на недавнюю ноту диппредставительства.

«Мы ее направили в МИД несколько дней назад в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака», — уточнил Федотов.

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По его словам, он допустил в статье ложные высказывания о стратегических документах России, по которым Запад, НАТО и ЕС якобы являются ее врагами.

Ранее сообщалось, что президента Словакии обвинили в некомпетентности.