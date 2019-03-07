ABC News: экс-сотрудник Трампа посоветовал своему преемнику «спасаться бегством»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/76/11704076/upload-RTX5FGPO-pic905-895x505-33130.jpg">

Бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что работал бы на экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в случае ее победы на президентских выборах 2016 года, передает американский телеканал ABC News.

Об этом Келли рассказал во время выступления в Дюкском университете (Duke University), аудиозапись которого получил телеканал. Это его первое публичное заявление после увольнения из Белого дома в декабре 2018 года.

Реклама

Экс-главу аппарата Белого дома также спросили о том, какой совет он бы мог дать своему преемнику Мику Малвани. Сначала Келли пошутил, ответив «спасайся бегством», но после добавил, что ему необходимо говорить президенту США Дональду Трампу то, «что ему нужно услышать».

После выступления Келли спросили о его реакции на сценарий, когда в 2016 году победила бы Клинтон и позвонила ему с предложением возглавить аппарат сотрудников Белого дома.

«Если бы Хиллари Клинтон позвонила мне, я бы сделал так», — сказал Келли.

Кроме того, Келли назвал проведенное в Белом доме время «наименее приятной» и самой важной работой, которая у него когда-либо была.

Ранее экс-глава аппарата Белого дома заявил, что эта работа была худшей в его жизни.