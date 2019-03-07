Тимошенко призвала Порошенко не тратить время и сняться с выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала действующего главу государства Петра Порошенко снять свою кандидатуру, передает РИА «Новости».

«Петру Алексеевичу можно сняться. Судя по его последним уровням поддержки в обществе, это для него лишняя трата времени», — заявила Тимошенко.

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Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от действующего президента Украины Петра Порошенко снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко.

Выборы президента на Украине должны пройти 31 марта 2019 года.