Госдума приняла закон о штрафах за фейковые новости

Госдума приняла законопроект о борьбе с фейковой информацией, сообщает РИА «Новости».

Закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.

Реклама

За нарушение предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.

Кроме того, Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление госсимволов.