Греция освободила задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобожден россиянин Евгений Калинин, задержанный по запросу Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса.

Уточняется, что Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его.

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«Российский экономист, эксперт по энергетике Евгений Калинин освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда. В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера», — сказал адвокат.

Калинин 28 февраля был задержан в Греции по запросу Киева. Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства в период его работы в стране.