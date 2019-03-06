CNN: Трамп добивался допуска дочери к засекреченной информации США

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Президент США Дональд Трамп в прошлом году оказывал давление на своего на тот момент подчиненного Джона Келли, который занимал пост главы аппарата Белого дома, и адвоката Дона Макгана для предоставления своей дочери и старшего советника Иванки Трамп доступ к секретной информации вопреки их рекомендациям, передает американский телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Трамп имеет юридические полномочия предоставлять разрешения на доступ к секретной информации, однако большинство случаев остается на усмотрение управления безопасности аппарата Белого дома, которое и определяет, должен ли сотрудник иметь соответствующий доступ.

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Источники CNN отметили, что это возмутило чиновников «западного крыла» Белого дома. Для того чтобы не вызвать гнев, Трамп попытался убедить Келли и Макгана принять решение о доступе для его дочери и зятя, чтобы инициатива исходила от них. После того, как оба отказались, Трамп сам предоставил Иванке и Джареду разрешения на доступ к секретной информации.

Телеканал отмечает, что это противоречит комментариям Иванки Трамп, которая на прошлой неделе заявила ABC News, что ее отец не участвовал в предоставлении доступа к секретам США.

Ранее The New York Times сообщала, что в мае прошлого года Трамп приказал главе аппарата Белого дома открыть доступ к секретным сведениям своему зятю Джареду Кушнеру.