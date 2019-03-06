Трамп высмеял угрожающего ему импичментом миллиардера

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Глава США Дональд Трамп высмеял американского миллиардера Тома Стейера, который заявил, что намерен подвести действующего лидера к импичменту. Соответствующая запись была опубликована в его твиттере.

«Чудак Том Стейер не имеет достаточно мужества или денег для того, чтобы баллотироваться в президенты», — написал Трамп.

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Он также добавил, что миллиардер «только болтает».

Ранее сообщалось, что Стейер пообещал выделить инвестиции в размере $40 млн на импичмент Трампа, а также объявил, что не будет баллотироваться в президенты.