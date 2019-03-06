Заместитель госсекретаря США приехал на Украину

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл прибыл на Украину, сообщает УНИАН.

Украинская сторона приветствовала Гейла и выразила надежду, что США поддержат Киев «в это непростое время» на международной арене.

В рамках визита Гейл обсудит с высшими должностными лицами и представителями гражданского общества будущие выборы и борьбу с коррупцией в стране.

Ранее посол США на Украине Мари Йованович призвала Украину уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого по причине утраты доверия.