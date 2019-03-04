«Как до Луны»: Орешкин пояснил свои слова о желании стать президентом

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о том, что хотел бы поработать российским президентом. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Орешкина, в современном информационном пространстве заголовок не соответствует первоначальному заявлению.

Реклама

«Мне до уровня Президента как до луны», — заявил Орешкин.

Он добавил, что ему нужно «гораздо лучше» работать, чтобы называться «хорошим профессиональным» министром и справиться с поставленными задачами.

Ранее Орешкин заявил, что хотел бы поработать президентом России.