«Как до Луны»: Орешкин пояснил свои слова о желании стать президентом
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о том, что хотел бы поработать российским президентом. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По словам Орешкина, в современном информационном пространстве заголовок не соответствует первоначальному заявлению.
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«Мне до уровня Президента как до луны», — заявил Орешкин.
Он добавил, что ему нужно «гораздо лучше» работать, чтобы называться «хорошим профессиональным» министром и справиться с поставленными задачами.
Ранее Орешкин заявил, что хотел бы поработать президентом России.