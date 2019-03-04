Порошенко нашел и уволил виновного в коррупционном скандале

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Украинский президент Петр Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского после коррупционного скандала с «российскими поставками оружия». Об этом сообщает «Говорит Москва».

По некоторым данным СМИ, Гладковский мог быть другом президента Украины.

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Отмечается, что украинский лидер попросил расследовать все обвинения против Гладковского.

«Моя задача — создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования», — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил себя президентом мира.