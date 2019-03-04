Трамп пожаловался на «президентский харассмент»

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Демократическая партия в настоящее время демонстрирует наивысший уровень «харассмента» в отношении президента.

Также американский лидер пожаловался на необходимость терпеть давление со стороны «коррумпированных СМИ», несмотря на то, что два года, на протяжении которых он занимает свой пост, якобы являются самыми успешными в истории.

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«Президентский харассмент со стороны чокнутых демократов находится на самом высоком уровне за всю историю нашей страны. А еще и наиболее злобные и коррумпированные мейнстримные СМИ, от которых президенту когда-либо приходилось отбиваться. И это несмотря на самые успешные два года [правления] президента в истории», — написал Трамп.

Также глава США заявил, что он «выигрывает назло завистникам», но при этом предложил представить, как иначе могла бы развиваться ситуация.

Ранее Трамп предрек себе уверенную победу на выборах в 2020 году.