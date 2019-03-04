Медведев: Россия готова к диалогу с новым руководством Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» заявил, что Москва готова вести диалог с новым руководством Украины после выборов 31 марта, но из-за «грязной» избирательной кампании в стране пока не видит, с кем в будущем можно будет вести разговор.

Таким образом российский премьер ответил на вопрос, надеется ли Москва на улучшение отношений с Киевом в случае выбора какого-либо из кандидатов в президенты Украины. Медведев ответил, что Россия в любом случае отнесется с уважением к выбору соседей-украинцев.

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«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», — отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что Россия открыта для диалога с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано.

Ранее стал известен лидер предвыборной гонки на Украине.