Убитому мэру Гданьска выбрали замену
Мэром польского Гданьска избрана в первом туре Александра Дулькевич, перелает РИА «Новости» со ссылкой на экзит-поллы.
Отмечается, что она была соратницей убитого в январе градоначальника Павла Адамовича.
По данным опроса, Дулькевич набрала 84% голосов избирателей.
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Досрочные выборы мэра прошли 3 марта.
Адамович скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в результате покушения. Нападение произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP. Вооруженный ножом мужчина напал на мэра города и нанес ему несколько ударов, в том числе в область сердца.