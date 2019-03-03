Убитому мэру Гданьска выбрали замену

Мэром польского Гданьска избрана в первом туре Александра Дулькевич, перелает РИА «Новости» со ссылкой на экзит-поллы.

Отмечается, что она была соратницей убитого в январе градоначальника Павла Адамовича.

По данным опроса, Дулькевич набрала 84% голосов избирателей.

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Досрочные выборы мэра прошли 3 марта.

Адамович скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в результате покушения. Нападение произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP. Вооруженный ножом мужчина напал на мэра города и нанес ему несколько ударов, в том числе в область сердца.