Посол России потребовал извинений от британской газеты

Посол России в Лондоне Александр Яковенко потребовал официальных извинений от газеты Mail on Sunday, сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, направленного дипмиссией главному редактору издания.

Газета выпустила материал с утверждениями о том, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах.

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Яковенко в свою очередь обвинил издание в клевете. В посольстве назвали изложенную в материале информацию «грубой ложью».

Ранее посольство России в Великобритании заявило о беспрецедентной клеветнической атаке на посла Александра Яковенко накануне годовщины инцидента в Солсбери.