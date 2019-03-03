Посол России потребовал извинений от британской газеты
Посол России в Лондоне Александр Яковенко потребовал официальных извинений от газеты Mail on Sunday, сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, направленного дипмиссией главному редактору издания.
Газета выпустила материал с утверждениями о том, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах.
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Яковенко в свою очередь обвинил издание в клевете. В посольстве назвали изложенную в материале информацию «грубой ложью».
Ранее посольство России в Великобритании заявило о беспрецедентной клеветнической атаке на посла Александра Яковенко накануне годовщины инцидента в Солсбери.