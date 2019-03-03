«Что-то сродни агонии»: в Госудме отвергли заявление о скрытом назначении Крымского моста
Депутат Госдумы Иван Тетерин заявил, что совместное заявление «Бухарестской девятки» о том, что Россия использует Крымский мост в «геополитических целях» является чем-то из «области фантастики». Слова чиновника передает РИА «Новости».
В агентстве напомнили, что ранее «Бухарестская девятка» опубликовала заявление по итогам саммита, в котором говорится, что Россия не соблюдает нормы международного права, демонстрирует принципы «конфронтационного поведения», а Крымский мост использует для достижения «геополитических целей».
«Это, скажем так, что-то сродни агонии, что-то из области фантастики», — ответил на это заявление Тетерин.
По его мнению, страны «Бухарестской девятки» данными заявлениями пытаются «напомнить о себе».
Ранее стало известно, что случилось с Крымским мостом за зиму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.