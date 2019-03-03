Украинские националисты потребовали посадить Порошенко

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Представители украинского Национального корпуса вывесили на майдане Незалежности в Киеве баннер с призывом посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко, передает «Страна.ua».

Также они потребовали ограничить свободу заместителя Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, которые некоторое время назад носили фамилию Свинарчук — ранее поступали сведения, что они якобы причастны к хищениям из украинского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Порошенко назвал националистов угрозой для Украины.