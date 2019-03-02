Посольство отреагировало на задержание в Греции россиянина

Посольство России в Греции сообщило, что оказывает задержанному российскому гражданину Евгению Калинину всю необходимую консульскую помощь, передает РИА «Новости».

«С первого момента мы оказываем российскому гражданину всю необходимую консульскую помощь», — заявили в российской дипмиссии.

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О задержании российского специалиста в сфере энергетики проинформировал его адвокат Яннис Рахиотис. По его словам, Калинин 28 февраля был задержан в Греции по запросу Киева. Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства в период его работы в стране.

Рахиотис уточнил, что Калинин будет оставаться в греческой тюрьме, пока из Киева не придет официальный запрос на экстрадицию. Защита считает задержание политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что племянник российского телеведущего Дмитрия Киселева был приговорен к тюрьме за участие в боях в Донбассе.