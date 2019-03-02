Трамп назвал шуткой призыв к России взломать почту Хиллари Клинтон
Президент США Дональд Трамп посмеялся над американскими СМИ за то, что те приняли всерьез его обращение к России по поводу взлома электронной почты кандидата в президенты от Демократической партии США в 2016 году Хиллари Клинтон, передает Mediaite.
Трамп напомнил свою саркастическую просьбу к России о том, чтобы Москва, если у нее есть письма со взломанной почты Клинтон, поделилась с ним.
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«Тогда этот лживый CNN и другие говорят:« Он попросил Россию получить электронные письма. Ужасно», — заявил Трамп.
Американский лидер также назвал «больными» тех, кто воспринял всерьез его обращение к России.
Ранее экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон.