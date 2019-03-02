Трамп назвал шуткой призыв к России взломать почту Хиллари Клинтон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/11882455/fakenews-pic905-895x505-93834.jpg">

Президент США Дональд Трамп посмеялся над американскими СМИ за то, что те приняли всерьез его обращение к России по поводу взлома электронной почты кандидата в президенты от Демократической партии США в 2016 году Хиллари Клинтон, передает Mediaite.

Трамп напомнил свою саркастическую просьбу к России о том, чтобы Москва, если у нее есть письма со взломанной почты Клинтон, поделилась с ним.

Реклама

«Тогда этот лживый CNN и другие говорят:« Он попросил Россию получить электронные письма. Ужасно», — заявил Трамп.

Американский лидер также назвал «больными» тех, кто воспринял всерьез его обращение к России.

Ранее экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон.