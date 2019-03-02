Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно

Власти украинского города Гуляйполе заявили о намерении вернуть на историческую родину прах анархиста Нестора Махно, передает ФАН.

Сообщается, что инициативу одобрил городской совет, а также племянник Махно. Местные чиновники заявили, что Махно «наш бренд».

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Власти города намерены разместить прах Махно в музее.

Также сообщается, что французская сторона пока не дала окончательный ответ.

Прах Нестора Махно находится в урне, замурованной в Стене коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез.