США отозвали визы у 49 человек за связи с Мадуро
США отозвали визы у 49 человек за то, что они оказались связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепартамента.
В ведомстве заявили, что намерены продолжать применять такую политику к «чиновникам Мадуро и их семьям».
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Госдепартамент обвинил этих людей в нарушении прав человека и подрыве демократии в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что в США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы.
Также в конце января американская сторона ввела санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).