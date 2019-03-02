США отозвали визы у 49 человек за связи с Мадуро

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США отозвали визы у 49 человек за то, что они оказались связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепартамента.

В ведомстве заявили, что намерены продолжать применять такую политику к «чиновникам Мадуро и их семьям».

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Госдепартамент обвинил этих людей в нарушении прав человека и подрыве демократии в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что в США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы.

Также в конце января американская сторона ввела санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).