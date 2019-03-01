«Верх цинизма»: посольство России о заявлении Лондона по Венесуэле

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В посольстве России в Лондоне прокомментировали заявление правительства Великобритании об озабоченности гуманитарным кризисом в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

«Это верх цинизма. Кризис действительно «рукотворный». Однако создан он руками Лондона и Вашингтона», — заявили в российской дипмиссии.

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В посольстве также добавили, что США открыто «душат» венесуэльскую экономику санкциями.

В дипмиссии подчеркнули, что курс Британии в отношении Венесуэлы «настораживает».

Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала акцию США с гуманитарной помощью «фарсом века».