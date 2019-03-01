«Фарс века»: в Венесуэле высказались о гумпомощи США

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Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала акцию США с гуманитарной помощью «фарсом века». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время Венесуэла является объектом агрессии со стороны США.

Она также добавила, что США и ее союзники организовали «удивительный фарс века» в виде гумпомощи для республики.

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Родригес подчеркнула, что Венесуэла отреагировала на действия США укреплением отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Россией по ситуации в Венесуэле.